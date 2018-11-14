"Легко тренувати Реал, якщо твоє ім'я Зінедін": Марадона – про Мессі і Роналду, та чому Моурінью кращий за Гвардіолу

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона дав інтерв'ю іспанському виданню Marca. "Футбол 24" вибрав для найцікавіше.

Соларі тренуватиме Реал недовго, як і Скалоні Аргентину

Я лише скажу, що в обох випадках тренери не мають достатньої підтримки в своїх командах.

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Втім, якщо їх призначили, значить, їх підтримали президент аргентинської федерації і президент Реала. Але я не думаю, що вони там надовго. У тренерів є термін служби – у них він буде не дуже довгий. Ситуація здається зовсім інакшою, коли тебе звуть Зінедін Зідан.

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Звичайно, я хочу тренувати іспанський клуб. Але мені потрібен довгостроковий проект. А ще мені потрібно продовжувати вчитися. Роздумую над поїздкою до Моурінью в Манчестер Юнайтед. Хочу багато чого довідатися у нього. Це найкращий тренер у світі.

Для мене саме португалець найкращий. Гвардіолі варто віддати належне за те, як він використав поштовх, який йому дав Йохан Кройф. Я неодноразово говорив, що Пеп не винайшов тікі-таку, це зробив Кройф. Зараз Пеп може вибрати будь-якого гравця в світі, так у його футбол грати легше.

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Аргентинець вважає, що люди дарма намагаються порівнювати Ліонеля Мессі із ним

Лео – мій друг, і я ніколи не говорю жахливо про своїх друзів публічно. Я сказав би це віч-на-віч, а не через ЗМІ. Є гравці, які ходять у туалет по 20 разів, але я ніколи не згадував про Мессі. Я люблю Лео і думаю, що він повернеться у збірну. Інакше в Аргентини будуть серйозні проблеми, бо у нас немає нікого, хто б міг його замінити.

Я не розумію, чому всі одержимі порівнянням Лео зі мною. Його можна було б порівнювати, наприклад, з Роналдінью. Саме бразилець мав вплив на становлення Мессі у Барселоні, але про це чомусь ніхто не згадує.

Це типово для Барселони, вони забувають своїх ідолів дуже швидко. Запитайте про Рівалдо. Ніхто не пам'ятає його. Це не дивно для каталонської преси.

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Я думаю, що це було хороше рішення для Кріштіану. Він віддав Мадриду усе. Але він більше не отримував того задоволення, яке тепер має в італійському футболі.

Очевидно, що Реалу зараз не вистачає такого гравця, але я завжди кажу, що жоден гравець не може бути важливішим за клуб.

Мадрид повернеться, вони знову будуть перемагати, у них є чудоваа команда. Просто люди бачать, як Кріштіану продовжує забивати голи, і не розуміють, чому він був проданий. Але у Флорентіно Переса завжди все під контролем.