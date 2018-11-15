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Руні сумує за Манчестер Юнайтед і зіграє за збірну Англії з капітанською пов'язкою

14 листопада 23:45 85 Читать на русском
Руні сумує за Манчестер Юнайтед і зіграє за збірну Англії з капітанською пов'язкою
Вейн Руні / Twitter

Легендарний форвард збірної Англії та Манчестер Юнайтед Вейн Руні поділився враженнями від повернення в Англію.

"Звичайно, я сумую за МЮ. Тут я провів найкращі дні своєї кар'єри, грав за Манчестер Юнайтед дуже тривалий період (з 2004 по 2017 роки). Це був прекрасний час.

Я покинув клуб з чудовими спогадами. Я відмінно провів час в Юнайтед, тому з нетерпінням чекаю повернення та зустрічі зі своїми екс-партнерами.

Якщо чесно, я б залишив переможний матч у фіналі Ліги Європи-2016/17 останнім у кар'єрі. Було б гарно завершити все на Олд Траффорд", – цитує Вейна Руні офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

У своєму прощальному матчі за збірну Англії, який відбудеться 15 листопада о 22:00 на Вемблі, Руні зіграє з 10 номером на спині та капітанською пов'язкою проти США, повідомляє Sky Sports. Хоча раніше головний тренер Гарет Саутгейт говорив протилежне, Фабіан Делф запевнив, що Руні отримає пов'язку, як тільки вийде на поле.

Вейн Руні – легенда МЮ з нав'язливим присмаком недосказаності, від білого Пеле до фарбування лавок

Товариські матчі

Англія - США: Четвер 15 листопада 2018

Англія
до матчу
20
год
:
42
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США
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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Англія Англія - США Вейн Руні Вейн Руні
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