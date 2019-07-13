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Руні розкішним асистом врятував ДС Юнайтед від поразки

10:20 222 Читать на русском
Руні розкішним асистом врятував ДС Юнайтед від поразки
Вейн Руні / Фото mlssoccer

Легендарний форвард Вейн Руні вкотре довів, що може не лише забивати красиві м'ячі, а і вишукано асистувати.

В рамках 21-го туру МЛС ДС Юнайтед приймав Нью-Інгленд Революшн.

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Після першого тайму господарі несподівано поступались (1:2). Рятувати ситуацію взявся головна зірка Юнайтед Вейн Руні.

Наприкінці поєдинку легендарний форвард МЮ та збірної Англії здійснив точний дальній пас зі штрафного, який ефектно замкнув його партнер по команді Квінсі Амаріква.

Нічия дозволила ДС Юнайтед залишитись на другій сходинці Східної конференції МЛС.

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Світ Відеоновини Вейн Руні Вейн Руні МЛС ДС Юнайтед ДС Юнайтед Нью-Інгленд Революшн Нью-Інгленд Революшн
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