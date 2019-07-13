Руні розкішним асистом врятував ДС Юнайтед від поразки

Легендарний форвард Вейн Руні вкотре довів, що може не лише забивати красиві м'ячі, а і вишукано асистувати.

В рамках 21-го туру МЛС ДС Юнайтед приймав Нью-Інгленд Революшн.

Руні назвав найкращого тренера у своїй кар'єрі – всі трохи шоковані

Після першого тайму господарі несподівано поступались (1:2). Рятувати ситуацію взявся головна зірка Юнайтед Вейн Руні.

Наприкінці поєдинку легендарний форвард МЮ та збірної Англії здійснив точний дальній пас зі штрафного, який ефектно замкнув його партнер по команді Квінсі Амаріква.

Нічия дозволила ДС Юнайтед залишитись на другій сходинці Східної конференції МЛС.

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