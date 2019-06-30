Руні назвав найкращого тренера у своїй кар'єрі – всі трохи шоковані

Екс-форвард Манчестер Юнайтед та збірної Англії Вейн Руні дещо здивував громадськість, назвавши свого найкращого наставника протягом кар'єри.

Протягом кар'єри Руні працював із Жозе Моурінью, Девідом Мойєсом, Семом Еллардайсом, не кажучи вже про сера Алекса Фергюсона, який запросив Вейна в Манчестер Юнайтед. Втім, на думку 33-річного форварда ДС Юнайтед, найкращим був Луї ван Гал.

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"Безумовно, ван Гал – найкращий тренер серед усіх, з якими мені доводилось працювати. Я впевнений в цьому на 100%. Його тактичні навички, гнучкість та методи роботи були неймовірними. Я захоплювався цим, бо раніше не надто звертав увагу на такі речі.

Я багато чому навчився у ван Гала. Ці речі знадобляться мені в майбутньому", – цитує Руні Mirror.

Нагадаємо, ван Гал очолював МЮ з 2014 по 2016 та виграв з манкуніанцями Кубок Англії. Кілька місяців тому голландець завершив тренерську кар'єру. До слова, під керівництвом Фергюсона Руні 5 разів виграв чемпіонат Англії.

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