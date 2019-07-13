Руни роскошным ассистом спас ДС Юнайтед от поражения

Легендарный форвард Уэйн Руни в очередной раз доказал, что может не только забивать красивые мячи, но и изысканно ассистировать.

В рамках 21-го тура МЛС ДС Юнайтед принимал Нью-Ингленд Революшн.

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После первого тайма хозяева неожиданно уступали (1:2). Спасать ситуацию взялся главная звезда Юнайтед Уэйн Руни.

В конце поединка легендарный форвард МЮ и сборной Англии совершил точный дальний пас со штрафного, который эффектно замкнул его партнер по команде Квинси Амариква.

Ничья позволила ДС Юнайтед остаться на второй строчке Восточной конференции МЛС.

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