Дербі Каунті, яким керує легенда Манчестер Юнайтед Вейн Руні, понизився у класі за 3 тури до кінця чемпіонату.

Напередодні "барани" мінімально поступились Квінз Парк Рейнджерс (0:1) у 43-му турі Чемпіоншипу. Поразка поставила хрест на сподіваннях команди зберегти прописку у другому за силою дивізіоні.

Руні натякнув на готовність очолити Манчестер Юнайтед

За три тури до кінця чемпіонату Дербі розташувався на 23 сходинці, відстаючи від рятівної зони на 10 залікових балів. Зауважимо, що цього сезону з підопічних Руні зняли 21 очко через фінансові порушення.

Колектив із графства Дербішир вперше з 1986 року зіграє у Першій лізі Англії. Угода Вейна Руна з Дербі Каунті розрахована до літа наступного року.

Шеффілд, Ноттс Каунті, Сток Сіті: як народжувався футбол