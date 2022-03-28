Наставник Дербі Каунті Вейн Руні пригадав, як розпочинав кар'єру, й розповів, чому став тренером.

"Сер Алекс Фергюсон намагався підписати мене, коли мені було 14 років. Він розмовляв телефоном з моїми мамою й татом.

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Вони сказали: "Алекс на телефоні, Манчестер Юнайтед хоче тебе підписати". Я відповів: "Скажіть йому, щоб він відвалив. Я хочу грати за Евертон".

Тренерство? Буду відвертим, я зайнявся цим саме через Манчестер Юнайтед", – цитує Руні в інтерв'ю The Sun.

Зауважимо, "червоні дияволи" якраз перебувають у пошуках заміни Ральфу Рангніку, контракт якого завершується влітку. Угода Вейна з Дербі Каунті розрахована до наступного року.

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