За гру мільйонів весь світ має бути вдячним Англії. Саме тут гра в м'яч перетворилася на щось значно більше, аніж просто розвага.

Зараз АПЛ – чи не найпотужніша футбольна ліга, спостерігати за матчами якої люблять десятки мільйонів глядачів по всьому світу. Англія підтверджує статус родоначальника гри не лише красивою історією.

Новатор Аліссон, естетика від Шмейхеля та ще чотири воротарські голи АПЛ

А історія справді красива. На початку нашої ери кельти з римлянами не лише воювали. У 217 році між ними відбувся перший футбольний матч. Вікторію святкували кельти, хоча ані рахунку, ані правил, за якими проходив матч, історія не зберегла.

Англійська Прем'єр-ліга – це непоступлива боротьба та фонтан емоцій від стартового до фінального свистка. Отримуй від футболу лише найкраще разом з BetWinner!



BetWinner – твори історію разом з мільйонами. Реєструйся на сайті та перемагай разом з улюбленими командами.

Із часом гра з м'ячем не забувалася, а навпаки – здобувала популярність та зазнавала трансформацій. У часи Середньовіччя у футбол грали цілими містами. Навіть облога ворожої армії була менш трагічною, аніж відсутність м'яча.

Додав популярності грі король Едуард ІІІ. Він заборонив гру, уперше в історії назвавши її "футболом", та пообіцяв за порушення заборони смертну кару. Тоді відбулося те, що ми називаємо "ефектом Барбари Стрейзанд": у футбол підпільно почали грати всі.

Через три століття британська влада зрозуміла – заборона футболу не має абсолютно жодного ефекту та користі. Тим паче, що гра поширилася по всьому світу. Не можеш боротися – очолюй.

Англійські аристократи дивилися на футбол зі зверхністю. До національного британського виду спорту копаному м'ячу не дотягнутися. Але тут в справу втрутилася університетська молодь. Між школами та університетами проводилися змагання, і нова течія захопила найвищі верстви суспільства — у крикету не було жодних шансів залишитись на вершині популярності.

Особливого розквіту гра набула у вікторіанську епоху. Мирний час та економічний бум – гарний фундамент для розвитку. Залишається одна проблема: у кожної школи та університету свої правила. Відповідно, команди ніколи не були в рівних умовах.

Справу у свої руки взяв Кембридж. У коледжі Святої Трійці в 1848 році було прийнято "16 правил футболу", які згодом стали основою для правил Футбольної асоціації Англії, створеної в 1863 році. Правила не надто подобалися школі Регбі, яка згодом склала свою власну гру.

Першою організованою футбольною командою дослідники вважають саме команду Кембриджа. Її створення датують 1857 роком. Окрім того, саме тут почали грати в комбінаційний футбол, а не популярний "бий-біжи". Суперники Кембриджа не могли нічого вдіяти та завжди покидали поле неймовірно злими.

Та лаври першості й місце у світовій залі футбольної слави дісталися Шеффілду. Клуб в 1957 році створили Натаніель Кресвік та Вільям Прест. Лише через три роки в команди з'явиться суперник – Халлам, одвічний ворог Шеффілда. Футбольні правила остаточно прийняли лише через шість років.

Але перший – не означає найкращий. У Шеффілді грали любителі, а згодом в Британії почали створювати професійні клуби. Єдиний вагомий трофей клубу – Кубок любителів ФА в 1904 році. Шеффілд переміг у турнірі, який же сам і створив.

Ноттс Каунті, один з батьків-засновників ФА, був створений пізніше, але ввійшов в історію як учасник першого міжнародного матчу. Саме футболісти цього клубу склали основу збірної Англії, яка в 1872 році в Глазго розписала нульову мирову із Шотландією.

"Сороки" можуть похизуватися Кубком Англії та найбільшою кількістю переходів між вищим та нижчими дивізіонами.

Найкраще з усіх першопрохідців справи пішли у Сток Сіті. "Гончарі з депо" можуть похизуватися божественною грою самого Стенлі Метьюза, чемпіоном світу Гордоном Бенксом та рекордсменом "Трьох левів" Пітером Шилтоном. Сток Сіті завоював Кубок Ліги-1972 та програв Манчестер Сіті у фіналі Кубка Англії в 2011-му. Окрім того, Сток 10 років грав в АПЛ, "гончарі" понизились у класі лише у 2018 році. Зараз команда грає в Чемпіоншипі та навіть має шанси на повернення в найвищу лігу.

За майже два століття завдяки англійським натхненникам футбол зазнав багатьох трансформацій. Правила, клуби, ліги, міжнародні асоціації та змагання – все це стало можливим завдяки невтомним любителям гри, для яких м'яч був більше, аніж просто засіб для розваг.

Сьогодні кожен розуміє футбол по-своєму та віддає перевагу різним стилям і командам. Але вислів "футбол – це більше, ніж гра" є універсальним для всіх. Студенти Кембриджа та інших коледжів, сперечаючись про правила гри, про таке навіть не мріяли.