"Іриски" після двох тижнів пошуків визначились із новим тренером. Ним став легенда Челсі Френк Лемпард.

43-річний фахівець очолив мерсисайдців, інформує прес-служба клубу. Сторони остаточно узгодили усі деталі подальшої співпраці.

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Лемпард поставив свій підпис під контрактом до кінця сезону 2023/24. Вочевидь, головним завданням легенди Челсі буде врятувати Евертон від вильоту в поточній кампанії. Зараз команду Віталія Миколенка відділяють від небезпечної зони лишень 4 залікові бали, а в останніх 5-ти турах АПЛ вона набрала один пункт.

На тренерському містку Евертона Френк Лемпард замінив Рафаеля Бенітеса, який пропрацював лише пів року. Саме іспанець був ініціатором підписання оборонця збірної України.

Зауважимо, "іриски" – вже третій колектив у тренерській кар’єрі Френка. Розпочинав він її в Дербі Каунті (2018-2019 роки), а продовжив у Челсі (2019-2021 роки). "Сині" у першому сезоні з ним фінішували четвертими, але потім забуксували, а легенду звільнили. На його місце прийшов Томас Тухель.

Відтак, Лемпард вже майже рік залишався без роботи. З різних причин він раніше не очолив Крістал Пелас, Астон Віллу та Норвіч.

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