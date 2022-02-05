Руни не покидает дом без сопровождения – жена легенды устала от приключений мужа
11:28 - Читати українською
Главный тренер Дерби Каунти Уэйн Руни попал под жесткий контроль жены.
Уэйн Руни не может выйти из дома без сопровождения, сообщает DailyStar. Такое правило ввела супруга наставника Дерби Каунти.
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Колин Руни таким образом хочет обезопасить легенду Манчестер Юнайтед от употребления алкоголя и других женщин, чем раньше "прославился" Уэйн.
После 29 туров Чемпионшипа Дерби Каунти располагается в зоне вылета – 23 строчка. Стоит отметить, что команду Руни лишили 21 очка из-за финансовых проблем клуба.
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