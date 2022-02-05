Уэйн Руни не может выйти из дома без сопровождения, сообщает DailyStar. Такое правило ввела супруга наставника Дерби Каунти.

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Колин Руни таким образом хочет обезопасить легенду Манчестер Юнайтед от употребления алкоголя и других женщин, чем раньше "прославился" Уэйн.

После 29 туров Чемпионшипа Дерби Каунти располагается в зоне вылета – 23 строчка. Стоит отметить, что команду Руни лишили 21 очка из-за финансовых проблем клуба.

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