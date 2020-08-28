Бывший форвард сборной Англии и Манчестер Юнайтед Уэйн Руни поделился мнением по борьбе за чемпионство АПЛ в следующем сезоне.

"Думаю, чемпионом Англии станет Манчестер Сити или Ливерпуль. Челси сделал несколько хороших трансферов. У футболистов Манчестер Юнайтед большой потенциал, но, думаю, им понадобится еще год. Возможно, и Челси потребуется год, чтобы собрать всех футболистов в одно целое.

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Так что я считаю, что борьба будет между Манчестер Сити и Ливерпулем. Если Ливерпуль подпишет Тьягу Алькантары из Баварии, это решит судьбу титула. Этот трансфер лучше, чем переход Месси в Манчестер Сити", – поделился Руни в комментарии talkSPORT.

Напомним, Месси сообщил Барселону о своем желании покинуть клуб в текущее трансферное окно. Главным претендентом на аргентинца считается Манчестер Сити.

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