Аби уникнути проблем з фінансовим фейр-плей, Манчестер Сіті готовий віддати за Мессі Бернарду Сілву, Габріеля Жезуса та Еріка Гарсію, а також 100 млн євро, повідомляє Diario Sport.

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Клаусула Ліонеля становить 700 млн євро, але Барса може відпустити його за втричі нижчу суму. Зазначається, що Барселона зацікавлена у переході Бернарду Сілви та Еріка Гарсії, а от Габріель Жезус не є бажаним гравцем для каталонців, оскільки загальмував у своєму розвитку.

Нагадаємо, Мессі повідомив Барселону про своє бажання покинути клуб у поточне трансферне вікно. Головним претендентом на аргентинця вважається Манчестер Сіті.

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