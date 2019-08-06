Дербі Каунті оголосив про призначення Руні граючим тренером

Клуб Чемпіоншипу домовився про співпрацю з легендарним форвардом Манчестер Юнайтед.

Дербі Каунті на офіційному сайті оголосив про призначення Вейна Руні граючим тренером.

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Щоправда, екс-нападник Манчестер Юнайтед увійде у тренерський штаб Філліпа Коку лише із січня 2020 року. Контракт Руні з "баранами" буде розрахований на 18 місяців. Паралельно з роботою в Дербі Каунті 33-річний англієць продовжить здобувати тренерську ліцензію для подальшої самостійної кар'єри.

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Нагадаємо, Вейн Руні більшу частину своєї ігрової кар'єри провів у Манчестер Юнайтед, проте є вихованцем Евертона. Нападник перейшов у американський ДС Юнайтед минулого літа.