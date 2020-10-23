Екс-форвард збірної Англії Вейн Руні близький до старту кар'єри тренера в Дербі Каунті, кольори якого захищає в Чемпіоншипі.

Легендарний нападник очолить "баранів" у разі відставки Філліпа Коку, стверджує Daily Mail.

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Іменитий нідерландець через невдалий старт сезону перебуває на грані звільнення. Боси Дербі можуть вказати Коку на двері вже в п'ятницю, якщо його підопічні не здолають Ноттінгем Форест у 7-му турі Чемпіоншипу. Замінить його на посаді 34-річний Руні, який наразі навіть не має тренерської ліцензії УЄФА.

У нинішньому сезоні ветеран провів 6 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Дербі за шість турів набрав 3 очки, зазнавши п'яти поразок, і йде в зоні вильоту.

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