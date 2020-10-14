Відразу шість клубів Чемпіоншипу побоюються загрози зникнення, якщо їм не нададуть фінансову допомогу, інформує Sky Sports. Ще вісім клубів будуть змушені скоротити персонал задля економії.

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"Наше виживання абсолютно залежить від пакету фінансової підтримки, і ми можемо продовжувати лише за цієї умови", – описав ситуацію представник одного з кризових клубів. "Ми можемо вижити в короткостроковій та середньостроковій перспективі завдяки торгівлі гравцями та "фінансовій подушці" від ліги, але врешті-решт левова частка бюджетів наповнюються вболівальниками на трибунах", – додав представник другого учасника.

Сьогодні клуби АПЛ проведуть засідання, на якому обговорять план подальших дій в умовах коронавірусної кризи і порожніх стадіонів.

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