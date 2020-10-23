Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни близок к старту карьеры тренера в Дерби Каунти, цвета которого защищает в Чемпионшипе.

Легендарный нападающий возглавит "баранов" в случае отставки Филиппа Коку, утверждает Daily Mail.

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Именитый нидерландец из-за неудачного старта сезона находится на грани увольнения. Боссы Дерби могут указать Коку на двери уже в пятницу, если его подопечные не одолеют Ноттингем Форест в 7-м туре Чемпионшипа. Заменит его на посту 34-летний Руни, который в данный момент даже не имеет тренерской лицензии УЕФА.

В нынешнем сезоне ветеран провел 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Дерби за шесть туров набрал 3 очка, потерпев пять поражений, и идет в зоне вылета.

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