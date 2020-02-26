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Лєвандовскі травмувався у матчі проти Челсі – відомі терміни відновлення форварда Баварії

18:19 668 Читать на русском
Лєвандовскі травмувався у матчі проти Челсі – відомі терміни відновлення форварда Баварії
Роберт Лєвандовскі / Твіттер ФК Баварія

Форвард збірної Польщі Роберт Лєвандовскі тривалий час залишатиметься поза футболом.

83’ Маркос Алонсо
 
Серж Гнабрі 51’
Серж Гнабрі 54’
Роберт Лєвандовскі 76’
51’ Серж Гнабрі
54’ Серж Гнабрі
76’ Роберт Лєвандовскі
83’ Маркос Алонсо

Нападник мюнхенської Баварії Роберт Лєвандовскі у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зазнав ушкодження і не зможе допомогти своїй команді у найближчих поєдинках, повідомляє офіційний Твіттер німецького клубу.

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Медики діагностували у поляка травму коліна і тепер 31-річний форвард пропустить щонайменше чотири тижні.

Нагадаємо, у вчорашній грі Баварія на виїзді розгромила лондонський Челсі з рахунком 3:0. Роберт у цьому поєдинку віддав дві результативні передачі і забив вирішальний гол на 76-й хвилині.

Загалом, у поточному сезоні Лєвандовскі провів за Баварію 33 матчі, в яких забив 39 голів та віддав п’ять результативних передачах.

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Теги
Ліга чемпіонів Челсі - Баварія Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Баварія Баварія Челсі Челсі Німеччина Бундесліга
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