Лєвандовскі травмувався у матчі проти Челсі – відомі терміни відновлення форварда Баварії

Форвард збірної Польщі Роберт Лєвандовскі тривалий час залишатиметься поза футболом.

Нападник мюнхенської Баварії Роберт Лєвандовскі у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зазнав ушкодження і не зможе допомогти своїй команді у найближчих поєдинках, повідомляє офіційний Твіттер німецького клубу.

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Медики діагностували у поляка травму коліна і тепер 31-річний форвард пропустить щонайменше чотири тижні.

Нагадаємо, у вчорашній грі Баварія на виїзді розгромила лондонський Челсі з рахунком 3:0. Роберт у цьому поєдинку віддав дві результативні передачі і забив вирішальний гол на 76-й хвилині.

Загалом, у поточному сезоні Лєвандовскі провів за Баварію 33 матчі, в яких забив 39 голів та віддав п’ять результативних передачах.

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