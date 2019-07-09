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Румменігге – про трансфер Хуммельса в Борусію Д: Найкращий захисник Бундесліги виступає за Баварію

12:54 84 Читать на русском
Румменігге – про трансфер Хуммельса в Борусію Д: Найкращий захисник Бундесліги виступає за Баварію
Матс Хуммельс / imago images

Голова ради директорів Баварії Карл-Хайнц Румменігге іронічно прокоментував трансфер Матса Хуммельса в Борусію Д.

Карл-Хайнц Румменігге натякнув, що Ніклас Зюле вже перевершує за рівнем майстерності новачка Борусії Д Матса Хуммельса.

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"Я читав статті, де кажуть, що найкращий німецький центральний захисник більше не хоче грати за Баварію. Але я вважаю, що найкращий німецький центральний захисник грає якраз у складі мюнхенців, та збірної Німеччини", – цитує Румменігге AP News.

Зазначимо, що Румменігге назвав Лукаса Ернандеса найкращим захисником Бундесліги на вчорашній презентації гравця.

Нагадаємо, що Хуммельс перейшов з Баварії в Борусію Д за 42,5 млн євро.

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