Румменігге – про трансфер Хуммельса в Борусію Д: Найкращий захисник Бундесліги виступає за Баварію

Голова ради директорів Баварії Карл-Хайнц Румменігге іронічно прокоментував трансфер Матса Хуммельса в Борусію Д.

Карл-Хайнц Румменігге натякнув, що Ніклас Зюле вже перевершує за рівнем майстерності новачка Борусії Д Матса Хуммельса.

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"Я читав статті, де кажуть, що найкращий німецький центральний захисник більше не хоче грати за Баварію. Але я вважаю, що найкращий німецький центральний захисник грає якраз у складі мюнхенців, та збірної Німеччини", – цитує Румменігге AP News.

Зазначимо, що Румменігге назвав Лукаса Ернандеса найкращим захисником Бундесліги на вчорашній презентації гравця.

Нагадаємо, що Хуммельс перейшов з Баварії в Борусію Д за 42,5 млн євро.

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