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Румменигге – о трансфере Хуммельса в Боруссию Д: Лучший защитник Бундеслиги выступает за Баварию

12:56 108 Читати українською
Румменигге – о трансфере Хуммельса в Боруссию Д: Лучший защитник Бундеслиги выступает за Баварию
Матс Хуммельс / imago images

Председатель совета директоров Баварии Карл-Хайнц Румменигге иронично прокомментировал трансфер Матса Хуммельса в Боруссию Д.

Карл-Хайнц Румменигге намекнул, что Никлас Зюле уже превосходит по уровню мастерства новичка Боруссии Д Матса Хуммельса.

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"Я читал статьи, где говорится, что лучший немецкий центральный защитник больше не хочет играть за Баварию. Но я считаю, что лучший немецкий центральный защитник играет как раз в составе мюнхенцев, и сборной Германии", – цитирует Румменигге AP News.

Отметим, что Румменигге назвал Лукаса Эрнандеса лучшим защитником Бундеслиги на вчерашней презентации игрока.

Напомним, что Хуммельс перешел из Баварии в Боруссию Д за 42,5 млн евро.

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