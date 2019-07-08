Баварія офіційно представила Лукаса Ернандеса

Захисник Лукас Ернандес приєднався до мюнхенської команди.

Захисник Лукас Ернандес офіційно представлений у статусі гравця Баварії, повідомляє твіттер мюнхенців.

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"Я обов'язково віддам все, щоб якомога швидше розпочати боротьбу за титули разом з командою. Я буду битись за футболку на полі.

Баварія – одна з найкращих команд у світі. Мюнхенці змагаються за чемпіонство і Кубок щороку, а також завжди присутні в Лізі чемпіонів. Це знають усі в Європі", – поділився Лукас Ернандес на прес-конференції.

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