"Сезон завершен! Итоги подведем и выводы сделаем немного позже. Сейчас много эмоций.

Динамо резервным составом не пустило Рух в еврокубки – Диалло и Царенко решили судьбу важнейшего матча для львовян

Прежде всего хочу поблагодарить Вооруженные Силы Украины за то, что имели возможность играть в такое непростое время и дарить положительные эмоции Вам, наши дорогие болельщики! К сожалению, мы остановились в шаге от мечты. Но наша молодежь, как и весь тренерский штаб, заслуживает слов благодарности!

Вы играли хорошо и самое главное вы, как игроки, и мы, как клуб, соблюдали правила фэйр-плей! Да, нам сегодня больно, но не стыдно! Уверен – мы станем сильнее. Искренне благодарю и Вас, наши дорогие болельщики, за горячую поддержку! Сделаем все возможное, чтобы в новом сезоне порадовать Вас яркой игрой и новыми победами! Давайте двигаться вместе к нашей мечте!" – написал Козловский на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, в заключительном матче сезона Рух должен был побеждать Динамо, чтобы претендовать на участие в еврокубках. К сожалению, львовяне уступили резервному составу Динамо, а конкуренты (СК Днепр-1 и Полесье) свои поединки выиграли и, таким образом, оставили команду Виталия Пономарева без международных матчей.

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