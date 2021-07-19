Рух не зможе проводити свої домашні матчі на стадіоні Динамо, – ЗМІ
Сага з затвердженням домашнього стадіону Руха на новий сезон набирає обертів.
Як відомо, сьогодні Рух оголосив, що отримав дозвіл від керівництва Динамо використовувати стадіон ім. В. Лобановського як домашню арену для матчів УПЛ.
Рух домовився з Динамо щодо використання стадіону ім. Лобановського для домашніх матчів в УПЛ
За інформацією Meta Ratings, комітет зі стадіонів УАФ не зможе піти назустріч Руху і заявити клубний стадіон Динамо для проведення домашніх матчів львів'ян. Головний мотив відмови – географічна прописка Руха, який згідно з регламентом не може проводити домашні матчі так далеко від свого місця реєстрації.
Також, за наявною інформацією, дедлайн щодо ситуації з домашнім стадіоном Руху – кінець сьогоднішнього дня. Якщо до вечора львів'яни не зможуть домовитися про оренду Арени Львів – з великою долею ймовірності вони не отримають атестаційні документи для участі у новому чемпіонаті.
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