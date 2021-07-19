Як відомо, сьогодні Рух оголосив, що отримав дозвіл від керівництва Динамо використовувати стадіон ім. В. Лобановського як домашню арену для матчів УПЛ.

Рух домовився з Динамо щодо використання стадіону ім. Лобановського для домашніх матчів в УПЛ

За інформацією Meta Ratings, комітет зі стадіонів УАФ не зможе піти назустріч Руху і заявити клубний стадіон Динамо для проведення домашніх матчів львів'ян. Головний мотив відмови – географічна прописка Руха, який згідно з регламентом не може проводити домашні матчі так далеко від свого місця реєстрації.

Також, за наявною інформацією, дедлайн щодо ситуації з домашнім стадіоном Руху – кінець сьогоднішнього дня. Якщо до вечора львів'яни не зможуть домовитися про оренду Арени Львів – з великою долею ймовірності вони не отримають атестаційні документи для участі у новому чемпіонаті.

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