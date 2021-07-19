"Футбольний клуб Рух висловлює щирі слова подяки київському Динамо та його президенту Ігорю Суркісу за публічну підтримку. Динамо першим (сподіваємось, наразі першим) з поміж українських клубів висловило чітку й однозначну позицію щодо переслідувань з боку УАФ нашого клубу.

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Для нас це сигнал, що в українському футболі, попри суперництво на полі, є клуби з позицією, які не бояться її публічно висловлювати. Ми у свою чергу запевняємо, що й надалі підтримуватимемо усі клуби, які йдуть проти тої свавільної системи, яка утворилась нині в українському футболі", – йдеться в заяві Руха на офіційному сайті.

Нагадаємо, 16-го липня УАФ заборонила Руху проводити домашні матчі на тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича, який львів'яни намагались заявити на домашні матчі, після пониження стадіону Україна з 3-ї категорії. В свою чергу стадіон імені Лобановського відповідає усім вимогам для проведення на ньому матчів УПЛ.

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