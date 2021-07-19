Рух не сможет проводить свои домашние матчи на стадионе Динамо, – СМИ
Сага с утверждением домашнего стадиона Руха на новый сезон набирает обороты.
Как известно, сегодня Рух объявил, что получил разрешение от руководства Динамо использовать стадион им. В. Лобановского как домашнюю арену для матчей УПЛ.
Рух договорился с Динамо относительно использования стадиона им. Лобановского для домашних матчей в УПЛ
По информации Meta Ratings, комитет по стадионам УАФ не сможет пойти навстречу Руху и заявить клубный стадион Динамо для проведения домашних матчей львовян. Главный мотив отказа – географическая прописка Руха, который по регламенту не может проводить домашние матчи так далеко от своего места регистрации.
Также, по имеющейся информации, дедлайн по ситуации с домашним стадионом Руха – конец сегодняшнего дня. Если к вечеру львовяне не смогут договориться об аренде стадиона во Львове – с большой долей вероятности они не получат документы по аттестации для участия в новом чемпионате.
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