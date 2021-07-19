Как известно, сегодня Рух объявил, что получил разрешение от руководства Динамо использовать стадион им. В. Лобановского как домашнюю арену для матчей УПЛ.

Рух договорился с Динамо относительно использования стадиона им. Лобановского для домашних матчей в УПЛ

По информации Meta Ratings, комитет по стадионам УАФ не сможет пойти навстречу Руху и заявить клубный стадион Динамо для проведения домашних матчей львовян. Главный мотив отказа – географическая прописка Руха, который по регламенту не может проводить домашние матчи так далеко от своего места регистрации.

Также, по имеющейся информации, дедлайн по ситуации с домашним стадионом Руха – конец сегодняшнего дня. Если к вечеру львовяне не смогут договориться об аренде стадиона во Львове – с большой долей вероятности они не получат документы по аттестации для участия в новом чемпионате.

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