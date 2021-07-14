Львівський колектив все ж продовжить виступати в українській еліті, незважаючи на заяви керівництва.

Заявка Руху на сезон 2021/22 з'явилась на офіційному сайті української Прем'єр-ліги. У неї увійшов 51 гравець, 22 з яких – у списку основної команди.

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Це означає, що "жовто-чорні" все ж виступатимуть у новій кампанії УПЛ. Участь Руху була під питанням, адже керівництво клубу в особі Григорія Козловського погрожувало знятись з еліти та навіть припинити існування. Все через те, що стадіон Україна втратив право приймати поєдинки найвищого рівня, а саме там хотів грати Рух.

Новий сезон чемпіонату розпочнеться для команди Івана Федика матчем проти Металіста 1925 на виїзді 25 липня.

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