Львовский коллектив все же продолжит выступать в украинской элите, несмотря на заявления руководства.

Заявка Руха на сезон 2021/22 появилась на официальном сайте украинской Премьер-лиги. В нее вошел 51 игрок, 22 из которых – в списке основной команды.

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Это означает, что "желто-черные" все же будут выступать в новой кампании УПЛ. Участие Руха было под вопросом, ведь руководство клуба в лице Григория Козловского грозило сняться из элиты и даже прекратить существование. Все потому, что стадион Украина потерял право принимать поединки высокого уровня, а именно там хотел играть Рух.

Новый сезон чемпионата начнется для команды Ивана Федыка матчем против Металлиста 1925 на выезде 25 июля.

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