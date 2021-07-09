УАФ оголосила список стадіонів, які за станом на 9 липня відповідають структурним критеріям категорій асоціації, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Рух та Львів визначились з домашніми стадіонами на УПЛ – Арена Львів ризикує залишитись без футболу

Стадіон Україна у Львові втратив 3-ю категорію і був переведений у список стадіонів 2-ї категорії. Це означає, що відтепер на ньому не можуть проводитися матчі УПЛ.

Нагадаємо, на цьому стадіоні домашні матчі сезону 2021/22 мали проводити одразу три львівські команди – Карпати, Рух та Львів. Останні дві вирішили скористатись послугами України після того, як не змогли домовитись з керівництвом Арени Львів.

Перелік стадіонів, які відповідають структурним критеріям від 1-ї до 4-ї категорій можна переглянути тут.

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