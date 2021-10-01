Маріуполь підходив до домашнього поєдинку проти Руха, маючи за плечима дві поспіль поразки, а загалом у дев'яти турах азовці програли сім разів. Внаслідок такого провалу команда опустилася на останнє місце в таблиці, відставши від зони перехідних матчів на два залікових бали, а від рятівної 12-ї позиції – на всі чотири. Втім, у львів'ян ситуація була не набагато кращою – в разі невдачі на стадіоні імені В. Бойка вони теж ризикували опуститися в зону вильоту.

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Від господарів очікували гри з відчаєм приречених, однак за весь перший тайм підопічні Остапа Маркевича створили всього один напівмомент – це Світюха увійшов на правий край штрафного, переграв Мисика й пробив з гострого кута. Паньків парирував. Нічого цікавішого азовці не створили. У Маріуполя не було навіть натяків на гол, зате вистачало фолів – до перерви на жовті картки сіли Топалов і три захисники з чотирьох.

Рух не тиснув на ворота суперника, але львів'яни активно шукали варіанти для загострення й виглядали значно конкретнішими у своїх атаках. Зокрема, на 15-й хвилині Климчук зрозумів перспективність дальніх ударів – Кудрик парирував його постріл перед собою. На 22-й Юрій повторив спробу метрів з 20-ти, а голкіпер знову відбив м'яч перед собою. Втім, цього разу на добиванні опинився Таллес, який відкрив рахунок. 0:1! Момент, до речі, почався з обрізки Удода.

На 29-й хвилині Федорчук міг подвоїти перевагу гостей, отримавши закидання й пробивши з правого кута воротарського. Вийшло неточно. Тоді на допомогу знову прийшли гравці Маріуполя: на 37-й хвилині Карасюк вигриз м'яч на фланзі й віддав передачу Климчуку, а той пробіг метрів 50 до воріт – Спіровскі так і не зміг наздогнати його, та і на переріз Юрію ніхто не встигав. Вінгер Руха покарав за цю помилку, прошивши Кудрика метрів з мінімальної відстані. 0:2! В очах Остапа Маркевича читалася апатія.

На перерву команди відправились за комфортної переваги Руха. На початку другого тайму Маріуполь отримав можливість скоротити відставання в рахунку, заробивши небезпечний стандарт, але Топалов з нього пробив занадто неточно. В наступні 35 хвилин азовці, попри серію замін, не створили нічого. Рух теж не тиснув, однак на 69-й хвилині гості могли оформити розгром – це Борячук прострілив на дальню стійку, а Климчук замикав метрів з шести. Повз ворота!

На 80-й Маріуполь отримав ще один шанс відродити інтригу: свіжий Драмбаєв обікрав суперника на лівому фланзі й виконав простріл, а не менш свіжий Шостак з лінії воротарського пробивав під ближню стійку – втім, у ворота Дмитро не влучив. Цей момент став останнім у зустрічі. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу львів'ян. Першу за три тури.

Таким чином, Рух набрав 11 очок, піднявшись на восьму позицію в турнірній таблиці – щоправда, конкуренти на вихідних можуть опустити львів'ян вниз. Маріуполь, маючи 4 залікових бали в активі, залишився на 16-й сходинці.

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