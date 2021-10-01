Мариуполь подходил к домашнему поединку против Руха, имея за плечами два подряд поражения, а вообще в девяти турах азовцы проиграли семь раз. Вследствие такого провала команда опустилась на последнее место в таблице, отстав от зоны переходных матчей на два зачётных балла, а от спасительной 12-й позиции – на все четыре. Впрочем, у львовян ситуация была не намного лучше – в случае неудачи на стадионе имени В. Бойко они рисковали опуститься в зону вылета.

Маркевич поставил крест на выступлениях вингера Шахтера за Мариуполь

От хозяев ожидали игры с отчаянием обреченных, однако за весь первый тайм подопечные Остапа Маркевича создали всего один полумомент – это Свитюха вошёл на правый край штрафной, переиграл Мысыка и пробил с острого угла. Панькив парировал. Ничего интереснее азовцы не создали. У Мариуполя не было даже намёков на гол, зато хватало фолов – до перерыва на жёлтые карточки сели Топалов и три защитника из четырёх.

Рух не давил на ворота соперника, но львовяне активно искали варианты для обострения и выглядели намного конкретнее в своих атаках. В частности, на 15-й минуте Климчук понял перспективность дальних ударов – Кудрик парировал его выстрел перед собой. На 22-й Юрий повторил попытку метров с 20-ти, а голкипер снова отбил мяч перед собой. Впрочем, на этот раз на добивании оказался Таллес, который открыл счёт. 0:1! Момент, кстати, начался с обрезки Удода.

На 29-й минуте Федорчук мог удвоить преимущество гостей, получив заброс и пробив с правого угла вратарской. Получилось неточно. Тогда на помощь снова пришли игроки Мариуполя: на 37-й минуте Карасюк выгрыз мяч на фланге и отдал передачу Климчуку, а тот пробежал метров 50 до ворот – Спировски так и не смог догнать его, да и на перерез Юрию никто не успевал. Вингер Руха наказал за эту ошибку, прошив Кудрика с минимального расстояния. 0:2! В глазах Остапа Маркевича читалась апатия.

На перерыв команды отправились при комфортном преимущества Руха. В начале второго тайма Мариуполь получил возможность сократить отставание в счёте, заработав опасный стандарт, но Топалов с него пробил слишком неточно. В последующие 35 минут азовцы, несмотря на серию замен, не создали ничего. Рух тоже не давил, однако на 69-й минуте гости могли оформить разгром – это Борячук прострелил на дальнюю штангу, а Климчук замыкал метров с шести. Мимо!

На 80-й Мариуполь получил ещё один шанс возродить интригу: свежий Драмбаев обокрал соперника на левом фланге и исполнил прострел, а не менее свежий Шостак с линии вратарской пробил под ближнюю штангу – впрочем, в ворота Дмитрий не попал. Этот момент стал последним во встрече. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу львовян. Первую за три тура.

Таким образом, Рх набрал 11 очков, поднявшись на восьмую позицию в турнирной таблице – правда, конкуренты на выходных могут опустить львовян вниз. Мариуполь, имея 4 зачётных балла в активе, остался на 16-й строчке.

Последний матч Кумана, Малиновский проэкзаменирует Милан, классическая битва Клоппа и Гвардиолы: топ-5 матчей евроуикэнда