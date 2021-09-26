"Думаю, Кащуку треба задуматися над тим, що він робить і для чого він у футболі. Так безхарактерність і безвольність...

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Вже давали йому безліч шансів. Напевно, все ж треба давати їх іншим людям. Напевно, так гостро, але вже вистачить. Гратимуть інші люди, ті, які хочуть", – сказав Маркевич в ефірі УПЛ Online.

Нагадаємо, Кащук – вихованець Шахтаря. За Маріуполь Олексій виступає на правах оренди з липня 2019 року. У поточному сезоні він провів за азовців 8 матчів у всіх турнірах, в яких записав до свого доробку 1 результативну передачу.

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