Рух, Волинь та Минай не хочуть відновлювати Першу лігу – Циганик пояснив мотиви

Відомий журналіст Ігор Циганик розповів про ситуацію з продовженням розіграшу Першої ліги.

"Абсолютна більшість клубів Першої ліги не хоче догравати сезон. Вони не бажають витрачати кошти, адже для них це значні фінансові витрати. Їх краще заощадити для наступного сезону. У переважної більшості команд просто немає завдань на сезон.

Друга ліга вирішила не догравати сезон – команди не можуть дотримуватись медпротоколу

У цій ситуації найскладніше становище у Інгульця: команда посідає 4-у сходинку, що не дозволяє клубу потрапити в УПЛ за спортивним принципом, якщо змагання в Першій лізі достроково завершать.

Не хочуть відновлювати сезон ті команди, які посідають місця в турнірній таблиці з першого по третє. Оскільки при такій ситуації вони автоматично потраплять в УПЛ – це Рух, Волинь і Минай", – розповів журналіст у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, УПЛ вирішила відновити матчі вже з 30 травня. Щодо Першої ліги остаточного рішення поки немає.

Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів