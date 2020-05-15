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Рух, Волинь та Минай не хочуть відновлювати Першу лігу – Циганик пояснив мотиви

22:09 815 Читать на русском
Рух, Волинь та Минай не хочуть відновлювати Першу лігу – Циганик пояснив мотиви
Рух – Минай / Фото ФК Рух

Відомий журналіст Ігор Циганик розповів про ситуацію з продовженням розіграшу Першої ліги.

"Абсолютна більшість клубів Першої ліги не хоче догравати сезон. Вони не бажають витрачати кошти, адже для них це значні фінансові витрати. Їх краще заощадити для наступного сезону. У переважної більшості команд просто немає завдань на сезон.

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У цій ситуації найскладніше становище у Інгульця: команда посідає 4-у сходинку, що не дозволяє клубу потрапити в УПЛ за спортивним принципом, якщо змагання в Першій лізі достроково завершать.

Не хочуть відновлювати сезон ті команди, які посідають місця в турнірній таблиці з першого по третє. Оскільки при такій ситуації вони автоматично потраплять в УПЛ – це Рух, Волинь і Минай", – розповів журналіст у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, УПЛ вирішила відновити матчі вже з 30 травня. Щодо Першої ліги остаточного рішення поки немає.

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Теги
коронавірус Минай Минай Волинь Волинь Перша ліга Ігор Циганик Інгулець Інгулець Рух Рух
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