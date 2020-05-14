Друга ліга вирішила не догравати сезон – команди не можуть дотримуватись медпротоколу

Гравці команд Другої ліги залишатимуться без роботи до старту наступного сезону.

Сезон 2019/20 для команд Другої ліги – завершено, повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

УПЛ повертається 30 травня – Динамо офіційно підтвердило

За таке рішення проголосувала більшість президентів команд турніру. Причиною цього називають неможливість виконувати вимоги медпротоколу.

Після 20-ти турів Групи А таблицю очолюють Нива Т, Полісся та Верес відповідно. У групі Б ситуація наступна – ВПК Агро, Кристал та Альянс.

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