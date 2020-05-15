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Рух, Волынь и Минай не хотят возобновлять Первую лигу – Цыганык объяснил мотивы

22:09 61 Читати українською
Рух, Волынь и Минай не хотят возобновлять Первую лигу – Цыганык объяснил мотивы
Рух – Минай / Фото ФК Рух

Известный журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации с продолжением розыгрыша Первой лиги.

"Абсолютное большинство клубов Первой лиги не хочет доигрывать сезон. Они не желают тратить деньги, ведь для них это значительные финансовые затраты. Их лучше сэкономить для следующего сезона. У подавляющего большинства команд просто нет задач на сезон.

Вторая лига решила не доигрывать сезон – команды не могут придерживаться медпротокола

В этой ситуации самое сложное положение у Ингульца: команда занимает четвёртое место, что не позволяет клубу попасть в УПЛ по спортивному принципу, если соревнования в Первой лиге досрочно завершат.

Не хотят возобновлять сезон те команды, которые занимают места в турнирной таблице с первого по третье. Поскольку при такой ситуации они автоматически попадут в УПЛ – это Рух, Волынь и Минай", – рассказал журналист в программе Цыганык Live.

Напомним, УПЛ решила возобновить матчи уже с 30 мая. По Первой лиге окончательного решения пока нет.

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Теги
коронавирус Минай Минай Волынь Волынь Первая лига Игорь Цыганык Ингулец Ингулец Рух Рух
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