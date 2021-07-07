Рух та Львів не змогли домовитись із керівництвом Арени Львів щодо проведення домашніх матчів УПЛ 2021/22. Після цього директорка стадіону Ольга Манько звинуватила клуби в маніпуляціях, на що "жовто-чорні" відповіли.

"Офіційно повідомляємо, що ані ФК Рух, ані ПФК Львів ніколи не відмовлялись оплачувати за підігрів газону стадіону Арена Львів. По-перше, обидва клуби згідно з договорами на сезон 2020/2021 р.р. здійснили в повному обсязі оплати за систему підігріву поля, яку вмикали в складних погодніх умовах минулої зими і весни. ФК Рух і ПФК Львів поділили усі витрати на роботу системи підігріву в рівних частинах – 50% на 50%.

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По-друге, клуби готові були повністю оплачувати роботу системи підігріву стадіону і за умовами договору на сезон 2021/2022 р.р. Про це свідчить скан-копія підписаного ФК Рух Львів і переданого на підписання ДП Арена Львів договору, в якому чітко зазначено, що система підігріву вмикається за згодою сторін договору і в такому випадку підлягає оплаті. Тому офіційно стверджуємо про те, що т.в.о. ДП Арена Львів Ольга Манько поширила відверту неправду у своєму інтерв‘ю і безпідставно звинуватила наш клуб з метою завдати іміджевих втрат.

Головна ж розбіжність між клубами (ФК Рух, ПФК Львів) та ДП Арена Львів полягає в тому, що керівниця державного підприємства в односторонньому порядку вирішила змінити умови та процедуру увімкнення системи підігріву. У договорі, який діяв попереднього сезону, була чітко описана процедура запуску системи підігріву зі згоди клубів та за участі представників клубів, з фіксацією показників лічильників і т.д.

Натомість в новій редакції договору ДП Арена Львів вирішила самостійно взяти на себе функцію в односторонньому порядку, без згоди клубів (!) ухвалювати рішення про увімкнення системи підігріву і ставити клуби перед фактом про оплату за спожиті енергоносії.

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Такий підхід, на думку клубів, є несправедливим і недопустимим. За таких умов та обставин система підігріву газону одноосібним і вольовим рішенням керівника ДП Арена Львів може бути увімкнена і працювати невизначений термін, наприклад, півроку часу (є в цьому потреба чи ні), а клуби смиренно мають за це платити. Це, як мінімум, непартнерський і неділовий підхід.

Зазначимо, що умови договору, які дозволяли контролювати увімкнення та вимкнення підігріву існували у договорах за усі попередні сезони, в яких на стадіоні грав будь-який клуб, з метою контролю за обігрівом поля та з метою усунення можливих суперечок щодо цього.

Як наслідок, ФК Рух Львів запропонував Арені Львів укласти договір в редакції, що була максимально наближена до договору, укладеного в сезоні 2020/2021, проте отримав негативну та нічим не обґрунтовану відмову, а також, редакцію договору, яка є комерційно невигідною для клубу", – йдеться у заяві львів'ян. До неї прикріплені копії документів, з якими можна ознайомитись на офіційному сайті.

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