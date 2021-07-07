Рух и Львов не смогли договориться с руководством Арены Львов о проведении домашних матчей УПЛ 2021/22. После этого директор стадиона Ольга Манько обвинила клубы в манипуляциях, на что "желто-черные" ответили.

"Официально сообщаем, что ни Рух, ни Львов никогда не отказывались платить за подогрев газона Арены Львов. Оба клуба выплатили все в полном объеме за подогрев газона, который включали во время сложных погодных условий прошлой зимой и весной, согласно договору на сезон 2020/21. Все траты на работу системы подогрева были поделены между клубами поровну.

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Во-вторых, клубы готовы были полностью оплачивать работу системы подогрева стадиона и по условиям договора на сезон 2021/2022 г.г. Об этом свидетельствует скан-копия подписанного ФК Рух Львов и переданного на подписание ГП Арена Львов договора, в котором четко указано, что система подогрева включается по соглашению сторон договора и в таком случае подлежит оплате. Поэтому официально утверждаем о том, что и.о. ГП Арена Львов Ольга Манько распространила откровенную ложь в своем интервью и безосновательно обвинила наш клуб с целью нанести имиджевых потерь.

Главное же расхождение между клубами (ФК Рух, ПФК Львов) и ГП Арена Львов заключается в том, что руководитель государственного предприятия в одностороннем порядке решила изменить условия и процедуру включения системы обогрева. В договоре, который действовал предыдущего сезона, была четко описана процедура запуска системы подогрева с согласия клубов и при участии представителей клубов, с фиксацией показаний счетчиков и т.д.

Зато в новой редакции договора ГП Арена Львов решила самостоятельно взять на себя функцию в одностороннем порядке, без согласия клубов (!) принимать решения о включении системы подогрева и ставить клубы перед фактом об оплате за потребленные энергоносители.

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Такой подход, по мнению клубов, несправедливый и недопустимый. При таких условиях и обстоятельствах система подогрева газона единоличным и волевым решением руководителя ГП Арена Львов может быть включена и продолжать работать неопределенный срок, например, полгода, даже без необходимости, а клубы должны за это платить. Это, как минимум, не партнерский и не деловой подход.

Отметим, что данное условие существовало в договорах за все предыдущие сезоны, когда на стадионе играл какой-либо клуб, с целью контроля за системой обогрева поля и с целью предотвращения возможных споров по этому поводу. Рух предложил Арене Львов составить договор в существующей редакции, но получил негативный и ничем не обоснованный отказ, а также редакцию договора, которая является коммерчески невыгодной для клуба", – говорится в заявлении львовян. К ней прикреплены копии документов, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте.

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