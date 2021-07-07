"Новий сезон "жовто-чорні" розпочнуть на стадіоні Україна. На жаль, через абсурдні умови, які поставило керівництво Арени Львів, Рух разом зі Львовом змушені змінити місце проведення домашніх матчів. Обидва львівські клуби уклали договір зі стадіоном Україна.

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Клуби шукали компроміс з Ареною Львів, однак керівники цього стадіону, попри попередні домовленості та узгоджені умови, нас не почули. Існувала домовленість, що обидва клуби платитимуть Арені по 210 тисяч гривень за один матч. Однак згодом, дивним чином, почали з’являтися нові умови, які не підвладні здоровому глузду й основам державного управління такими об’єктами.

Таким чином у новому сезоні на стадіоні Україна виступатиме три клуби. Рух, Львів і Карпати підписали спільний лист, надіслали його в УПЛ і ПФЛ, щоб матчі цих команд розвели по різних турах і днях відповідно. Стадіон Україна має третю категорію, відповідно має право приймати матчі УПЛ, бо відповідає усім мінімальним вимогам до стадіонів, на яких можна проводити матчі УПЛ. Станом на сьогодні газон стадіону перебуває в хорошому стані і готовий прийняти змагання клубів УПЛ.

Зрозуміло, що для розвитку клубу, комфорту наших уболівальників та учасників змагань, ми б дуже хотіли грати на Арені Львів, але з такою політикою, яку проводить теперішнє керівництво об‘єкту, це, на жаль, неможливо. Із сумом мусимо констатувати, що управлінці державного об’єкту так і не зрозуміли, яку першочергову місію повинен виконувати львівський футбольний стадіон. Чи можливе життя арени без футболу? Сумніваємося", – йдеться в заяві Руха на офіційному сайті.

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