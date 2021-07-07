Директор Арени Львів Ольга Манько стверджує, що президент Руха Григорій Козловський тисне на неї та членів її сім'ї.

Сьогодні, 7 липня, стало відомо, що Рух та Львів не змогли домовитись з керівництвом Арени Львів щодо проведення домашніх матчів в УПЛ 2021/22. Ці дві команди та друголігові Карпати будуть змушені грати на стадіоні Україна.

У заяві Руха йшла мова, зокрема, про те, що причиною такого рішення є діяльність керівництва Арени Львів. Директор стадіону Ольга Манько має іншу точку зору.

"Весь попередній сезон Рух і Львів працювали вдвічі менше за собівартість обслуговування футбольного поля стадіону. Ми – державне підприємство, яке працює в ринковій економіці, ми не можемо працювати собі в збиток. Запропоновані стадіоном умови не підходять цим футбольним клубам, як і стадіону не підходять запропоновані клубами умови.

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Рух і Львів маніпулюють цифрами. Вони готові платити 210 тисяч гривень за матч, але не готові платити за підігрів поля. А у цих команд є матчі в грудні. У минулому році, коли вони відмовлялися платити за підігрів, наше поле в березні вже не було придатним, щоб зустріти збірну. Наші умови – 210 тисяч гривень плюс підігрів газону. Вони не просто лояльні, а ледь дотягують до собівартості. Я не дозволю, щоб трав'яне покриття Арени Львів дійшло до такого рівня, як на стадіоні Україна. Я не питаю у Козловського, чому в Гранд Готелі номери коштують дорожче, ніж в Будапешті чи Відні. Я вибираю те, що можу оплатити.

Я – футбольна людина, бо переживаю за майбутнє цього стадіону, за державний інфраструктурний об'єкт, за надбання, яке стало символом Євро-2012. Ми не створюємо перешкод і не висуваємо претензій, коли грає збірна України. Ми швидко укладаємо договори і погоджуємо ціну. Я переживаю за експлуатацію цього об'єкта.

Козловський постійно мені погрожує. Також погрожує працівникам арени. Робить це відкрито і не зовсім у гідний спосіб. По-друге, підконтрольні Григорію Петровичу ЗМІ травлять мою сім'ю, яка перебуває в Києві. По-третє, я вважаю, що 90-ті роки закінчилися. По-четверте, призначати керівників державного підприємства – це повноваження міністра молоді та спорту України, а не Козловського.

Збірна України платить за матч більше 650 тисяч гривень. Чому національна команда повинна платити стільки, а Козловський не хоче платити 210 тисяч? Футболісти збірної більше навантажують поле? Чи їх вдвічі більше бігає по газону?

Можете запитати у директора НСК Олімпійський, скільки коштує проведення одного матчу, чи є у них такі проблеми з командами, чи викручують руки директору стадіону президенти Динамо і Шахтаря", – цитує Ольгу Манько Tribuna.

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