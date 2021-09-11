Костевич не допоможе Руху у вересні – орендований захисник Динамо ніяк не оговтається від травми
11:29 - Читать на русском
Львівський клуб поки не зможе розраховувати на Володимира Костевича.
Оборонець "жовто-чорних" Володимир Костевич як і раніше тренується за індивідуальною програмою, повідомляє Meta Ratings.
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Скоріше за все 28-річний захисник навряд чи дебютує за свою нову команду у вересні.
Нагадаємо, Костевич отримав травму литкового м'яза перебуваючи ще у розташуванні київського клубу.
До слова, вже сьогодні Рух у рамках 7-го туру УПЛ прийматиме на своєму полі Зорю. Початок зустрічі о 14:00.
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