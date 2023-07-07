Професіональна футбольна ліга оголосила про участь у третьому за силою дивізіоні ще пари колективів.

Згідно з рішенням Центральної ради ПФЛ та відповідно до рішення чергової ХХХІ Конференції ПФЛ від 21 червня 2023 року команди Рух-2 (Львів) та Карпати-2 (Львів) включені до складу учасників змагань серед команд клубів Другої ліги сезону 2023/24, повідомляє офіційний сайт організації.

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Таким чином, на старт змагань вийде 15 команд Другої ліги (минулого сезону у турнірі брало участь 10 колективів): Миколаїв 1920 (екс-ВАСТ) (Миколаїв), Дружба (Мирівка), Звягель (Звягель), Кремінь-2 (Кременчук), Кудрівка (Кудрівка), Локомотив (Київ), Металург-2 (Запоріжжя), Нива (Вінниця), Реал Фарма (Одеса), Скала 1911 (Стрий), Тростянець (Тростянець), Чайка (Петропавлівська Борщагівка), ЮКСА (Київ), Карпати-2 і Рух-2.

Базова дата початку чемпіонату – 6 серпня 2023 року.

Нагадаємо, жеребкування календаря змагань у Другій лізі відбудеться у п'ятницю, 7 липня. Початок о 12:00.

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