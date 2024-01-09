У вівторок, 9 січня, Рух звільнив Сергія Задорожного з посади головного тренера молодіжки, але без наставника команда U-19 залишалася якихось кілька годин. Новим тренером Руха U-19 призначений Юрій Бакалов, інформує офіційний сайт "жовто-чорних".

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Він поєднуватиме цю роботою з посадою директора клубної академії, яким працює з січня 2023-го. Першим асистентом Бакалова став Михайло Дячук-Ставицький. Також у тренерський штаб увійшли Борис і Григорій Баранці. З воротарями працюватиме Кирило Ванюков. Молодіжка Руха вже вийшла з відпустки і провела перше тренування під керівництвом нового тренерського штабу.

Бакалов свого часу вже очолював Рух (з 2019-го по 2020 рік). Також 57-річний фахівець працював у київському Арсеналі, грузинському Зугдіді, ФК Львів та ЛНЗ, який покинув восени 2022-го.

Першу частину чемпіонату України U-19 Рух завершив на 4-й сходинці. Дебютним офіційним матчем для Бакалова стане гра проти Полісся U-19, запланована на 23 лютого (базова дата).

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