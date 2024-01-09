Львівський клуб офіційно оголосив про звільнення Сергія Задорожного з посади головного тренера команди U-19.

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Колишній захисник збірної України протримався всього 3 місяці або 10 матчів. Рух не зміг дійти до плей-офф Юнацької ліги УЄФА, розгромно поступившись Мітьюлланду у фіналі шляху переможців (0:4; 1:0). На внутрішній арені також не все гаразд – "жовто-чорні" пішли зимувати лише на четвертій сходинці юнацького чемпіонату України.

Все це різко контрастує з минулорічними успіхами Віталія Пономарьова, який зараз тренує головну команду Руха. У сезоні 2022/23 львів'яни дали гідний бій Мілану в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА та вперше виграли чемпіонат, маючи величезний відрив. Щоправда, майже всі зірки того складу піднялися з Пономарьовим до першої команди.

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