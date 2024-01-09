Во вторник, 9 января, Рух уволил Сергея Задорожного с должности главного тренера молодежки, но без наставника команда U-19 оставалась каких-то несколько часов. Новым тренером Руха U-19 назначен Юрий Бакалов, сообщает официальный сайт "желто-черных".

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Он будет совмещать эту работу с должностью директора клубной академии, которым работает с января 2023-го. Первым ассистентом Бакалова стал Михаил Дячук-Ставицкий. Также в тренерский штаб вошли Борис и Григорий Баранцы. С вратарями будет работать Кирилл Ванюков. Молодежка Руха уже вышла из отпуска и провела первую тренировку под руководством нового тренерского штаба.

Бакалов в свое время уже возглавлял Рух (с 2019 по 2020 год). Также 57-летний специалист работал в киевском Арсенале, грузинском Зугдиди, ФК Львов и ЛНЗ, который покинул осенью 2022-го.

Первую часть чемпионата Украины U-19 Рух завершил на 4-й строчке. Дебютным официальным матчем для Бакалова станет игра против Полесья U-19, запланированная на 23 февраля (базовая дата).

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