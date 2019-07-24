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Рух представив численних новачків – серед них Нємчанінов, вихованець Динамо та легіонер із Гани

20:30 243 Читать на русском
Рух представив численних новачків – серед них Нємчанінов, вихованець Динамо та легіонер із Гани
Новачки Руха / Сайт клубу

Першоліговий Рух підписав чимало нових футболістів перед початком сезону 2019/20.

Новими гравцями Руха стали Дмитро Нємчанінов, відомий виступами за Волинь, Чорноморець, Олімпік та Десну. Ярослав Мартинюк, який перейшов у команду з кіпрського Ерміса.

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Також клуб підписав Мар'яна Мисика, який покинув Ворсклу та вихованця Динамо Івана Калюжного. Ще під керівництвом Леоніда Кучука працюватиме і Олег Синиця, який виступав за Чорноморець та Металіст 1925, та ганський нападник Ернест Антві, повідомляє офіційний сайт Руха.

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