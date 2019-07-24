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Біленький перейшов у Заглембє Сосновєц

20:03 323 Читать на русском
Біленький перейшов у Заглембє Сосновєц
Станіслав Біленький / Заглембє Сосновєц

Український нападник Станіслав Біленький став футболістом польського Заглембє Сосновєц.

Український форвард Станіслав Біленький перейшов у Заглембє Сосновєц на правах оренди з Дунайської. Угода розрахована на 1 рік, повідомляє офіційний сайт польського клубу.

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Зауважимо, що протягом своєї кар'єри 20-річний нападник виступав за Олімпік, з якого і перейшов у Дунайську влітку 2018-го року. Також в активі Біленького 7 поєдинків за молодіжну збірну України.

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До слова, у минулому сезоні українець зіграв 10 ігор за словацьку команду в усіх турнірах, де забив один гол.

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Теги
Трансфери Українці за кордоном Польща Станіслав Біленький Станіслав Біленький Світ Заглембє Сосновєц Заглембє Сосновєц
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