Рух представил многочисленных новичков – среди них Немчанинов, воспитанник Динамо и легионер из Ганы

Лига Европы — 20:56 5
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Сухоцкий помог Словану победить Фероникели во втором квалификационном раунде Лиги Европы 2019/20
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Хачериди покинул ПАОКМир — 18:33 327
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Динамо – Брюгге: известны дата и время начала матча квалификации Лиги чемпионовЛига чемпионов — 17:00 420
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"Збиті льотчики": Гармаш, Сидорчук, Бутко, Матвієнко та ще 11 гравців, які гратимуть "за життя" у наступному сезоніСергій Тищенко — 15:09 8792
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Бавария готовит "бомбу": Сане держит в напряжении, на горизонте Бекхэм и минус 100 млн, получены положительные сигналыГермания — 13:12 758