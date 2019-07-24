Рух представил многочисленных новичков – среди них Немчанинов, воспитанник Динамо и легионер из Ганы

Перволиговый Рух подписал немало новых футболистов перед началом сезона в 2019/20.

Новыми игроками Руха стали Дмитрий Немчанинов, известный по выступлениям за Волынь, Черноморец, Олимпик и Десну. Ярослав Мартынюк, который перешел в команду из кипрского Эрмиса.

Беленький перешел в Заглембе Сосновец

Также клуб подписал Марьяна Мысыка, который покинул Ворсклу и воспитанника Динамо Ивана Калюжного. Еще под руководством Леонида Кучука будут работать и Олег Синица, который выступал за Черноморец и Металлист 1925, и ганский нападающий Эрнест Антви, сообщает официальный сайт Руха.

"Збиті льотчики": Гармаш, Сидорчук, Бутко, Матвієнко та ще 11 гравців, які гратимуть "за життя" у наступному сезоні