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Рух представил многочисленных новичков – среди них Немчанинов, воспитанник Динамо и легионер из Ганы

20:30 68 Читати українською
Рух представил многочисленных новичков – среди них Немчанинов, воспитанник Динамо и легионер из Ганы
Новички Руха / Сайт клуба

Перволиговый Рух подписал немало новых футболистов перед началом сезона в 2019/20.

Новыми игроками Руха стали Дмитрий Немчанинов, известный по выступлениям за Волынь, Черноморец, Олимпик и Десну. Ярослав Мартынюк, который перешел в команду из кипрского Эрмиса.

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Также клуб подписал Марьяна Мысыка, который покинул Ворсклу и воспитанника Динамо Ивана Калюжного. Еще под руководством Леонида Кучука будут работать и Олег Синица, который выступал за Черноморец и Металлист 1925, и ганский нападающий Эрнест Антви, сообщает официальный сайт Руха.

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