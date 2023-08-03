"Жовто-чорні" повернуться на стадіон, який був заявлений домашнім на сезон 2023/24.

Рух проведе матч проти Ворскли на Арені Львів, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Попередню гру – домашню проти Зорі – "жовто-чорні" провели на стадіоні Україна у Львові. Все через те, що на Арені Львів проводили реновацію газону.

До слова, матч Рух – Ворскла відбудеться 6 серпня, початок о 19:00. Команди перебувають в полярних частинах таблиці – львів'яни вирвали перемогу над Зорею, тоді як Ворскла свій матч проти СК Дніпро-1 не грала.

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