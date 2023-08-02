Кубок України, 1/64 фіналу

ВАСТ – ФСК Маріуполь – 2:5

Голи: Студенко, 56, Ширяєв, 80 – Батальський, 5, 28, 33, Літюк, 83 (п.), Петровський, 89

Чернігів-ШВСМ – Лівий берег – 1:2

Голи: Койдан, 19 – Литовченко, 35, Вакуленко, 50

Дружба (Мирівка) – Вікторія – 1:2

Голи: Сомов, 25 – Сасовський, 70, Нелін, 81

Прикарпаття – Карпати Львів – 2:1

Голи: Радульський, 25, 73 – Галенков, 81

Звягель – Чайка – 5:0

Голи: Волинець, 8, Майтак, 67, Ващишин, 71, 90+2, Нестеров, 90+1

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ФСК Маріуполь на класі пройшов друголіговий ВАСТ. Героєм першого тайму став Батальський, який оформив хет-трик, заклавши потужний фундамент майбутньої перемоги. По перерві миколаївці забили гол престижу, а наприкінці матчу Ширяєв запалив інтригу і надію на спасіння. Однак вже за три хвилини Літюк реалізував пенальті, а згодом Петровський поставив масну крапку, вівши маріупольців у наступний раунд змагань.

Лівий берег на виїзді здобув перемогу над Черніговом-ШВСМ. Господарі першими вийшли вперед, але ще до перерви гості зрівняли. Одразу після відпочинку кияни забили вдруге і втримали перемогу до кінця матчу.

Вікторія з Сум здолала новачка Другої ліги – Дружбу. Представники київської Мирівки не змогли успішно дебютувати на професіональному рівні попри те, що першими вийшли вперед і пішли на перерву перемагаючи. В середині другого тайму гості зрівняли, а наприкінці витиснули перемогу.

Львівські Карпати пропустили від Прикарпаття в середині тайму: Радульський обіграв суперника на правому фланзі, вийшов сам на сам з Ільющенковим і прокинув повз голкіпера. В середині другого тайму Володимир оформив дубль ударом з близької відстані під поперечину (після жахливого провалу оборони "левів"). За 10 хвилин до завершення матчу Карпати один гол відквитали – Галенков був першим на м'ячі після навісу з кутового від Кожанова. На останніх секундах Денис міг врятувати львів'ян, але з меж штрафного запустив по горобцях. Несподіваний виліт Карпат на такій ранній стадії.

Ще один дебютант Другої ліги – Звягель – без проблем розібрався з Чайкою з села Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області. Підопічні Юрія Максимова забили вже на початку матчу, а по перерві протягом 4 хвилин добили суперника. Згодом був і четвертий гол, який, однак, було скасовано через фол в атаці (поштовх у спину). Вже у доданий час Звягель забив протягом хвилини ще двічі, оформивши остаточний розгром.

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