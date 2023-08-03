Ворскла останніми роками привчила вболівальників до ранніх вильотів з єврокубків. Два сезони поспіль полтавці вилітали у першому ж раунді кваліфікацій, а востаннє зіграти у групі "зелено-білим" вдалося аж у сезоні 2018/19. Та і загалом наші середняки майже ніколи не проходили відбір, тож значна кількість фанів скептично оцінювала перспективи у протистоянні з грузинською Ділою.

Хоча різниця в класі присутня. Навіть після відходу Олійника, Сефері й Кравця склад ворсклян вдвічі дорожчий. Грузинський бронзовий призер не може похизуватись бодай одним футболістом з досвідом групи ЛЄ чи ЛК, та і в серйозних лігах ніхто не виступав. До того ж, команда Андрія Демченка забила лишень 31 гол у 19 турах, що є найнижчою результативністю серед групи лідерів грузинської ліги.

Якби Ворскла була на ходу, то значних проблем у першому матчі не виникло б. Втім, підопічні Віктора Скрипника проводили дебютний матч у сезоні – і це вилилось у дуже неприємний перший тайм. Діла краще працювала з м'ячем, проводила швидкісні атаки й високо пресингувала. Володимир Чеснаков зізнався, що для полтавців це стало сюрпризом.

На старті другого тайму грузини взагалі вийшли вперед зусиллями українця Ковталюка, однак Ворскла зуміла переломити хід зустрічі. Володимир Чеснаков згадував, що сильно допомогла втома гравців Діли, однак варто відзначити і збільшення інтенсивності з боку полтавців. "Зелено-білі" почали нагадувати свою весняну версію, швидко повертаючи м'яч після втрат, розкатуючи короткі комбінації перед штрафним і виграючи підбирання.

Саме ці фактори вилились у гол Феліпе на 73-й хвилині й саме вони допомогли вирвати перемогу в компенсований час. Гол Кане на 90+3-й хвилині продемонстрував, що Ворскла все ж має перевагу в класі – втім, розслаблятись зарано. У попередньому раунді кваліфікації Діла теж програла виїзну зустріч з рахунком 1:2, однак вдома команда Андрія Демченка взяла гору (жертвою стала Дунайська Стреда).

А Ворскла рік тому вилетіла від АІКа, здобувши феєричну перемогу в першій грі. Повторювати цей досвід дуже не хотілося б, однак букмекери віддають перевагу саме грузинам. Схоже, потрібно знову дзвонити Володимиру Мазяру – протягом 90 хвилин фани громили його за напівсонний коментар у трансляції, але ж він приніс фарт!

А якщо серйозно, то з полтавського табору протягом тижня лунали правильні фрази. У протистоянні ще нічого не вирішено – сьогодні буде важко. Ворсклі ще не вистачає зіграності й ігрового тонусу, та і різниця в класі команд не є аж надто великою. У Горі "зелено-білим" потрібна максимальна концентрація.

Тим не менш, маємо певний оптимізм при оцінюванні шансів Ворскли. По-перше, навіть у першому матчі сезону підопічні Віктора Скрипника перебігали суперника – хоча Діла нині перебуває на піку форми. По-друге, грузини не витримували пресинг полтавців і програвали боротьбу по перерві, що й не дивно. У попередньому розіграші УПЛ ворскляни мали найвищу інтенсивність гри без м'яча.

По-третє, "зелено-білі" точно зможуть працювати на просторі. Він був і тиждень тому, а рахунок зустрічі в Катовіце змушує Ділу розкриватись. Це класно, адже позиційний наступ та злам "автобусів" не є сильними якостями Ворскли.

Зрештою, варто відзначити повернення Бацули, недоступного в першій зустрічі. Фулбек не тільки компенсує втрату Кравця, а й суттєво збільшить атакувальний потенціал української команди – у попередньому сезоні УПЛ Андрій входив у топ-3 футболістів за очікуваною загрозою з гри. Кращими були тільки Судаков і Піхальонок.

Так, у Грузії буде важко. Але хто обіцяв легке життя? Єврокубки для того й створені, щоб змагатись на високому рівні – і далі легше не стане. У випадку прориву до наступного раунду ЛК ворскляни зіграють з кіпрським АПОЕЛом.

Орієнтовні склади на матч Діла – Ворскла

Діла: Кучеренко – Чітеішвілі, Дзоценідзе, Тевзадзе, Вандерсон – Алеф Сантос – Гоміс, Жан Віктор, Порулава, Гейл – Ковтанюк

Ворскла: Ісенко – Пердута, Чеснаков, Сантана, Бацула – Челядін – Феліпе, Юрченко, Кане – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери вважають команду Андрія Демченка фаворитом. На нашу думку, все може завершитись переведенням в овертайми, однак залишимо оптимістичний прогноз. Якщо "зелено-білі" змогли переграти Ділу в першому матчі сезону, то і зараз це можливо – треба тільки зберігати концентрацію.

Так, грузини за рідних трибун повинні забити бодай один м'яч. Тим не менш, зустріч у Катовіце показала, що вони дають грати супернику, а також не витримують тривалої роботи у високому темпі. Значить, моменти у ворсклян будуть – і будуть голи. Хоча б один. Ставимо на прохід підопічних Віктора Скрипника.

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