"Желто-черные" вернутся на стадион, который был заявлен домашним на сезон 2023/24.

Рух проведет матч против Ворсклы на Арене Львов, сообщает официальный сайт клуба.

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Предыдущую игру – домашнюю против Зари – "желто-черные" провели на стадионе Украина во Львове. Все из-за того, что на Арене Львов проводили реновацию газона.

К слову, матч Рух – Ворскла состоится 6 августа, начало в 19:00. Команды находятся в полярных частях таблицы – львовяне вырвали победу над Зарей, тогда как Ворскла свой матч против СК Днепр-1 не играла.

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