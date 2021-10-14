Рух потерпає від коронавірусу – одразу 7 гравців здали позитивні тести
Гравці першої команди Руха отримали результати тестів на COVID-19, з яких одразу 7 виявились позитивними, повідомляє Meta-ratings.
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Також є випадки захворювання і в молодіжній команді. На щастя, серед тренерського штабу та керівництва клубу усі здорові. Нагадаємо, напередодні Рух відправив гравців на самоізоляцію, а найближчий матч проти Інгульця офіційно перенесли.
Після 10-ти турів УПЛ львів'яни розташувались на 10 місці.
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